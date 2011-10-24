Динамо - единоличный лидер Чемпионата Украины по футболу
Результаты 14-го тура
Завершился 14-й тур Чемпионата Украины по футболу
Динамо - Заря 6:1 (Гусев 12, Милевский 16, Алиев 26, Корреа 58, Дуду 62, Ярмоленко 76 - Белый 89)
Ворскла - Таврия 3:2 (Монахов 6 авт., Курилов 89, Янузи 90+2 - Любичич 11, Назаренко 73)
Шахтер - Металлист 1:2 (Мхитарян 60 - Вильягра 45, Торсильери 54)
Напомним, что ранее сыграли...
Днепр – Металлург 1:0 (Матеус 73)
Ильичевец - Оболонь 2:1 (Ярошенко 50 пен., Полянский 75 – Леонидов 94)
Кривбасс – Карпаты 1:1 (Самодин 38, Милошевич 50)
Волынь - Арсенал 1:0 (Гобер 85)
Черноморец - Александрия 2:1 (Политыло 68, Матос 79 - Зейналов 64)
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Матчи 15-го тура назначены на:
29 октября
Александрия (10) - Шахтер (33)
Металлист (34) - Ворскла (21)
30 октябряЗаря (12) - Волынь (15)
Таврия (17) - Динамо (36)
Карпаты (11) - Днепр (21)
Арсенал (23) - Кривбасс (21)
31 октября
Оболонь (5) - Черноморец (14)
Металлург (19) - Ильичевец (15)