Динамо - единоличный лидер Чемпионата Украины по футболу

Результаты 14-го тура

Завершился 14-й тур Чемпионата Украины по футболу Динамо - Заря 6:1 (Гусев 12, Милевский 16, Алиев 26, Корреа 58, Дуду 62, Ярмоленко 76 - Белый 89) Ворскла - Таврия 3:2 (Монахов 6 авт., Курилов 89, Янузи 90+2 - Любичич 11, Назаренко 73) Шахтер - Металлист 1:2 (Мхитарян 60 - Вильягра 45, Торсильери 54) Напомним, что ранее сыграли... Днепр – Металлург 1:0 (Матеус 73) Ильичевец - Оболонь 2:1 (Ярошенко 50 пен., Полянский 75 – Леонидов 94) Кривбасс – Карпаты 1:1 (Самодин 38, Милошевич 50) Волынь - Арсенал 1:0 (Гобер 85) Черноморец - Александрия 2:1 (Политыло 68, Матос 79 - Зейналов 64) *** Матчи 15-го тура назначены на: 29 октября Александрия (10) - Шахтер (33) Металлист (34) - Ворскла (21) 30 октября Заря (12) - Волынь (15) Таврия (17) - Динамо (36) Карпаты (11) - Днепр (21) Арсенал (23) - Кривбасс (21) 31 октября Оболонь (5) - Черноморец (14) Металлург (19) - Ильичевец (15)

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