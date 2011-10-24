Динамо - единоличный лидер Чемпионата Украины по футболу

06:01, 24 октября 2011
Спорт
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Результаты 14-го тура

Завершился 14-й тур Чемпионата Украины по футболу

Динамо - Заря 6:1 (Гусев 12, Милевский 16, Алиев 26, Корреа 58, Дуду 62, Ярмоленко 76 - Белый 89) 

Ворскла - Таврия 3:2 (Монахов 6 авт., Курилов 89, Янузи 90+2 - Любичич 11, Назаренко 73)

Шахтер - Металлист 1:2 (Мхитарян 60 - Вильягра 45, Торсильери 54)

Напомним, что ранее сыграли...

Днепр – Металлург 1:0 (Матеус 73)

Ильичевец - Оболонь 2:1 (Ярошенко 50 пен., Полянский 75 – Леонидов 94)

Кривбасс – Карпаты 1:1 (Самодин 38, Милошевич 50)

Волынь - Арсенал 1:0 (Гобер 85)

Черноморец - Александрия 2:1 (Политыло 68, Матос 79 - Зейналов 64)

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Матчи 15-го тура назначены на:

29 октября

Александрия (10) - Шахтер (33)

Металлист (34) - Ворскла (21)

30 октября

Заря (12) - Волынь (15)

Таврия (17) - Динамо (36)

Карпаты (11) - Днепр (21)

Арсенал (23) - Кривбасс (21)

31 октября

Оболонь (5) - Черноморец (14)

Металлург (19) - Ильичевец (15)

 

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