Сборная Германии по футболу отказывается от пива

В руководстве Немецкого футбольного союза (DFB) разгорелся спор о том, стоит ли впредь рекламировать производителей алкогольных напитков, пишет Deutsche Welle. Спонсором национальной сборной ФРГ по футболу с 1998 г. является пивоваренная компания Bitburger. Действие контракта заканчивается после чемпионата Европы летом 2012 года. Однако глава DFB Тео Цванцигер не уверен, что соглашение стоит продлевать.

Все дело в том, что Немецкий футбольный союз активно поддерживает просветительскую кампанию "Наслаждаться спортом без алкоголя". Ее инициаторами стали Немецкий олимпийский спортивный союз и Федеральный центр просвещения в сфере здравоохранения. Тео Цванцигер сомневается, что болельщики и спортсмены воспримут эту кампанию как заслуживающую доверие, если Bitburger останется спонсором сборной. По этой причине глава DFB наложил вето на продолжение переговоров с пивоварами.

Формально Bitburger рекламирует в данном случае свое безалкогольное пиво. Однако в результате выигрывает, конечно, весь бренд. А он ассоциируется у рядовых болельщиков прежде всего с самым ходовым сортом Bitburger, содержащим около пяти процентов алкоголя.

Bitburger - один из крупнейших немецких производителей пива. По оценке журнала Sport Bild, спонсорский контракт с национальной сборной ФРГ обходится компании в два миллиона евро в год.

Стоит отметить, что клубы Бундеслиги, которых вся эта история напрямую не затрагивает, достаточно настороженно отнеслись к подобным идеям. Они опасаются, что после решения DFB встанет вопрос и об их спонсорских контрактах с пивоваренными компаниями. Ведь в 2008 году немецкие власти уже пытались запретить рекламу пива в рамках чемпионата страны.

По подсчетам журнала Sport Bild, речь идет о доходах в размере 300 миллионов евро.