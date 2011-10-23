В Полтаве подрались футбольные фанаты

В воскресенье перед матчем «Ворсклы» и «Таврии» неподалеку стадиона в Полтаве подрались фанаты обеих команд.

Как передает кореспондент УНИАН, по сообщению отдела по связям с общественностью УМВД Украины в Полтавской области, милиционеры прекратили массовую драку молодежи. Задержаны 10 человек, двоим из них медики оказали первую медицинскую помощь.

Выяснилось, что дрались футбольные фанаты. Кого именно задержали, полтавчан или гостей из Симферополя - будет известно в понедельник, отметили в милицейском главке.