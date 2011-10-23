Металлист не уступил победу на Донбасс-Арене

Завершился центральный матч 14-го тура Чемпионата Украины по футболу между командами, входящими в лидерскую тройку.

Шахтер - Металлист 1:2 (Мхитарян 60 - Вильягра 45, Торсильери 54)

Как минимум, до конца игры Динамо - Заря, которая начнется в 19.30, Металлист занимает первое место в первенстве с 34 очками, Шахтер, впервые проиграв в чемпионате - второй (33).