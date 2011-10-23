Металлист не уступил победу на Донбасс-Арене
17:52, 23 октября 2011Спорт
2320
Ждем результата Динамо
Завершился центральный матч 14-го тура Чемпионата Украины по футболу между командами, входящими в лидерскую тройку.
Шахтер - Металлист 1:2 (Мхитарян 60 - Вильягра 45, Торсильери 54)
Как минимум, до конца игры Динамо - Заря, которая начнется в 19.30, Металлист занимает первое место в первенстве с 34 очками, Шахтер, впервые проиграв в чемпионате - второй (33).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter