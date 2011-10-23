Результаты матчей 14-го тура Чемпионата Украины по футболу
07:57, 23 октября 2011Спорт
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Сегодня центральный матч тура
Завершились очередные матчи 14-го тура Чемпионата Украины по футболу.
Днепр – Металлург 1:0 (Матеус 73)
Ильичевец - Оболонь 2:1 (Ярошенко 50 пен., Полянский 75 – Леонидов 94)
Кривбасс – Карпаты 1:1 (Самодин 38, Милошевич 50)
Напомним, что ранее сыграли...
Волынь - Арсенал 1:0 (Гобер 85)
Черноморец - Александрия 2:1 (Политыло 68, Матос 79 - Зейналов 64)
...а сегодня завершат тур
Шахтер (33) - Металлист (31)
Ворскла (18) - Таврия (17)
Динамо (33) - Заря (12)
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