Результаты матчей 14-го тура Чемпионата Украины по футболу

Сегодня центральный матч тура

Завершились очередные матчи 14-го тура Чемпионата Украины по футболу. Днепр – Металлург 1:0 (Матеус 73) Ильичевец - Оболонь 2:1 (Ярошенко 50 пен., Полянский 75 – Леонидов 94) Кривбасс – Карпаты 1:1 (Самодин 38, Милошевич 50) Напомним, что ранее сыграли... Волынь - Арсенал 1:0 (Гобер 85) Черноморец - Александрия 2:1 (Политыло 68, Матос 79 - Зейналов 64) ...а сегодня завершат тур Шахтер (33) - Металлист (31) Ворскла (18) - Таврия (17) Динамо (33) - Заря (12)

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