Результаты матчей 14-го тура Чемпионата Украины по футболу

07:57, 23 октября 2011
Спорт
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Сегодня центральный матч тура

Завершились очередные матчи 14-го тура Чемпионата Украины по футболу.

Днепр – Металлург 1:0 (Матеус 73)

Ильичевец - Оболонь 2:1 (Ярошенко 50 пен., Полянский 75 – Леонидов 94)

Кривбасс – Карпаты 1:1 (Самодин 38, Милошевич 50)

Напомним, что ранее сыграли...

Волынь - Арсенал 1:0 (Гобер 85)

Черноморец - Александрия 2:1 (Политыло 68, Матос 79 - Зейналов 64)

...а сегодня завершат тур

Шахтер (33) - Металлист (31)

Ворскла (18) - Таврия (17)

Динамо (33) - Заря (12)

 

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