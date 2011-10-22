Сколько будут стоить билеты на матч Динамо - Шахтер

Стало известно время начала матчей 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины. Встреча главных претендентов на победу в турнире, "Динамо" и "Шахтера", волею жребия сведенных на столь ранней стадии, состоится 26 октября, в среду, на стадионе "Динамо" им.Валерия Лобановского. Начало в 20:15. Прямая трансляция поединка состоится на телеканале 1+1.

С понедельника, 24-го октября, в продажу поступят билеты на игру. Их цена – 40, 60, 80 и 100 гривен, в зависимости от выбранного сектора.

Тем временем, лазарет "Динамо" постепенно пустеет. В общую группу вернулся нападающий Артем Кравец. Напомним, в середине августа Артем в товарищеском матче с молодежным составом получил растяжение задней поверхности бедра.

Залечив повреждение, через несколько недель Артем вернулся в строй, но вскоре его поджидала новая неприятность – надрыв мышцы бедра. Теперь на восстановление понадобилось гораздо больше времени.

В пятницу нападающий уже провел первую тренировку в общей группе. Вероятно, в скором времени Юрий Семин сможет рассчитывать на Артема и в официальных матчах.

Также вернулся в строй Евгений Хачериди. У защитника был надрыв мышцы, полученный в матче чемпионата с "Шахтером". Сейчас защитник набирает форму и, вполне возможно, уже сегодня сыграет за молодежную команду против "Зари".

Gazeta.ua