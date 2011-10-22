Результаты матчей 14-го тура Чемпионата Украины по футболу

Сыграны первые матчи 14-го тура Чемпионата Украины по футболу

Волынь - Арсенал 1:0 (Гобер 85)

Черноморец - Александрия 2:1 (Политыло 68, Матос 79 - Зейналов 64)

Арсенал, устремившись за лидерами, споткнулся об Волынь, восемь туров скучавшую по победам. С 23 очками он в зоне досягаемости Кривбасса.

Черноморец продолжил "победную серию" (9 очков в четырех матчах), все его три выигрыша достигнуты за последний месяц, да и следующий тур не обещает сюрпризов: предстоит игра с Оболонью. Еще бросок - и он в плотной середине таблицы.

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Сегодня тур продолжат... Ильичевец (12) - Оболонь (5)

Кривбасс (20) - Карпаты (10)

Днепр (18) - Металлург (19)

...и завершат завтра

Шахтер (33) - Металлист (31)

Ворскла (18) - Таврия (17)

Динамо (33) - Заря (12)