Мастера каратэ получили болезненный удар еще до чемпионата

Команде Украины по каратэ, которая должна была принимать участие в Чемпионате мира в итальянском Турине, было отказано в выдаче виз в связи с отсутствием подтверждения Олимпийского комитета Италии о запланированной поездке.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

«В соответствии с информацией, предоставленной МИД Посольством Италии в Киеве, единственным требованием для получения виз представителями Всеукраинской общественной организации „Федерация Фунакоши Шотокан Каратэ Украины” (г. Черкассы) было подтверждение Олимпийского комитета Италии о запланированной поездке, о чем украинские спортсмены были поставлены в известность еще 4 октября. Однако такое подтверждение не было предоставлено», - сказал А.ДИКУСАРОВ.

Для избежания подобных ситуаций в будущем МИД рекомендует украинским спортсменам, которые намерены принимать участие в международных турнирах, тесно сотрудничать в вопросах организации заграничных поездок с соответствующими государственными органами, которые отвечают за вопросы спорта, а также с Национальным олимпийским комитетом Украины.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины по каратэ не сможет принять участие в Чемпионате мира, который через несколько дней состоится в итальянском Турине, поскольку спортсменам отказали в визах.

Три года назад украинцы на соревнованиях в Италии заняли второе место. "Нас было 27 спортсменов, но мы заняли второе место. В этот раз итальянцы, по-видимому, боятся, что приедут 70 человек и займут первое место общекомандное", – заявил тренер национальной сборной Андрей ЗИМА.

В прошлом году в Польше на чемпионате мира украинская команда также заняла второе место в командном зачете. Тренеры подозревают, что причина нечестной игры кроется в страхе конкуренции с украинской сборной, ведь с самого начала итальянцы неохотно предоставляли необходимые документы.

Как сообщили в команде, в визовый центр при Посольстве Италии в Киеве спортсмены обратились в начале октября, и тогда к предоставленным пакетам документов не было никаких претензий. Но виз в паспортах украинские каратисты так и не увидели. “Якобы из-за отсутствия оригинала письма-подтверждения от итальянских коллег. Письмо из Италии, направленное по почте, дипломатов не устроило”, – отметили в сборной.