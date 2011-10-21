«Шахтер» призывал своих фанатов прекратить бойкот

Донецкий "Шахтер" выступил с заявлением, по поводу своих фанатов, которые объявили бессрочный протест в виде отказа от поддержки команды во время предстоящих матчей чемпионата Украины.

"Шахтер" надеется, что фанаты все-таки будут поддерживать команду в предстоящих матчах.

"Впереди у "Шахтера" очень важные матчи. Команде нужна помощь трибун и, разумеется, их наиболее активной части - фанатов. Отказ от поддержки своей команды выглядит довольно странно, поскольку к клубу, игрокам и тренерам ультрас претензий не имеют, о чем и сообщили в собственном заявлении.

Мы надеемся, что здравый смысл победит, и болельщики "Шахтера" всегда будут поддерживать команду вне зависимости от внешних обстоятельств, не имеющих отношения к футболу", - говорится в заявлении ФК "Шахтер".

"Мы всегда поддерживали и защищали наших болельщиков. Этой же линии поведения клуб намерен придерживаться и дальше. Активные фанаты имеют полное право на организацию своей поддержки клубаисключительно согласно их собственным видению и пониманию, мы против любого проявления цензуры.

Но вместе с тем нужно понимать, что действия болельщиков не должны противоречить законодательству страны и общечеловеческим нормам поведения. ФК "Шахтер" против любых проявлений агрессии, провокационных действий, которые приводят к беспорядкам, употребления ненормативной лексики на стадионе и за его пределами. Футбол должен быть свободным от политики, экстремистских проявлений и ксенофобии", - говорится в сообщении.

"Шахтер" готов изучить каждый случай ущемления интересов болельщиков со стороны правоохранительных органов и осуществить соответствующее рассмотрение.

"Разумеется, если такие конкретные случаи действительно есть. На данный момент представители ультрас-движения такой информации не предоставили, хотя клуб постоянно открыт для диалога", - передает пресс-служба дончан.

ТСН