Шева пробил в голкипера (фото)
Челси завершил американское турне
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Голландцы действовали неплохо, в их составе выделялся Ройстон Дренте, который вскоре может перейти в "Реал". Отметим, что "Челси" также хотел бы приобрести талантливого атакующего полузащитника.
Самый реальный момент для взятия ворот в первом тайме упустил Андрей Шевченко, который вышел один на один, но пробил прямо в голкипера.
На последней минуте первого тайма голландцы вышли вперед. Навес со штрафного и Кевин Хофланд головой направляет мяч в сетку.
На 80-й минуте гости отыгрались. Райт-Филиппс совершил сольный рейд. Прострел в штрафную защитник сбросил мяч Фрэнку Лэмпарду, который пушечно пробил в ближний угол 1:1.
Героем игры стал вратарь Кудиччини. Взяв в конце игры пенальти, Карло сохранил ничейный результат.
В других товарищеских матчах лондонский "Арсенал" проиграл австрийскому "Зальцбургу" 0:1, а юношеский клуб "Манчестер Юнайтед" не смог переиграть "Порт Вэйл" - 2:3.