Шева пробил в голкипера (фото)

"Челси" вернулся в Европу после американского турне. Вчера в Роттердаме, Нидерланды, клуб Романа Абрамовича сыграл вничью с "Фейеноордом" 1:1.

Голландцы действовали неплохо, в их составе выделялся Ройстон Дренте, который вскоре может перейти в "Реал". Отметим, что "Челси" также хотел бы приобрести талантливого атакующего полузащитника.

Самый реальный момент для взятия ворот в первом тайме упустил Андрей Шевченко, который вышел один на один, но пробил прямо в голкипера.

На последней минуте первого тайма голландцы вышли вперед. Навес со штрафного и Кевин Хофланд головой направляет мяч в сетку.

На 80-й минуте гости отыгрались. Райт-Филиппс совершил сольный рейд. Прострел в штрафную защитник сбросил мяч Фрэнку Лэмпарду, который пушечно пробил в ближний угол 1:1.

Героем игры стал вратарь Кудиччини. Взяв в конце игры пенальти, Карло сохранил ничейный результат.

В других товарищеских матчах лондонский "Арсенал" проиграл австрийскому "Зальцбургу" 0:1, а юношеский клуб "Манчестер Юнайтед" не смог переиграть "Порт Вэйл" - 2:3.

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