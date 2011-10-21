Динамо вырвало победу в последний момент игры с Бешикташем
А Металлист вдесятером разбил шведов
Завершился третий тур группового раунда Лиги Европы УЕФА.
Три украинских клуба, выступающие на этом этапе турнира: Ворскла (группа B), Динамо (группа E) и Металлист (группа G) в разной мере порадовали болельщиков.
Полтавчане не смогли забить, но и не пропустили. Киевляне до конца игры были близки к тому, чтобы продолжить ничейную серию, но 90+4 минута принесла гол Дениса Гермаша - 1:0. Металлист в Швеции - вообще драматургия - первый пропустил, сравнял, получил удаление на 37-й минуте и, час играя вдесятером, трижды забил Мальме - 1:4.
В четвертом туре - 3 ноября - все соперники встретятся снова, но уже поменявшись полями. Ворскла дома продолжит попытку сломить Стандард и выйти из низа таблицы. Динамо - предстоит на выезде доказать свое минимальное преимущество Бешикташу. Металлист в Харькове выйдет на поле в ранге лидера группы: его основные соперники АЗ и Аустрия нейтрализовали друг друга 2:2.
Группа A
Тоттенхэм - Рубин 1:0
ПАОК - Шемрок Роверс 2:1
После трех игр: Тоттенхэм - 7 очков, ПАОК - 5, Рубин - 4, Шэмрок Роверс - 0
Следующие матчи 3 ноября: Рубин - Тоттенхэм, Шемрок Роверс - ПАОК
Группа B
Ганновер - Копенгаген 2:2
Стандард - Ворскла 0:0
После трех игр: Ганновер - 5 очков, Стандард - 5, Копенгаген - 4, Ворскла - 1
Следующие матчи 3 ноября: Копенгаген - Ганновер, Ворскла - Стандард
Группа C
Хапоэль - ПСВ 0:1
Рапид - Легия 0:1
После трех игр: ПСВ - 9 очков, Легия - 6, Рапид - 3, Хапоэль - 0
Следующие матчи 3 ноября: ПСВ - Хапоэль, Рапид - Легия
Группа D
Спортинг - Васлуй 2:0
Цюрих - Лацио 1:1
После трех игр: Спортинг - 9 очков, Васлуй - 2, Цюрих - 2, Лацио - 2
Следующие матчи 3 ноября: Васлуй - Спортинг, Лацио - Цюрих
Группа E
Динамо - Бешикташ 1:0
Сток Сити - Маккаби 3:0
После трех игр: Сток Сити - 7 очков, Динамо - 5, Бешикташ - 3, Маккаби - 1
Следующие матчи 3 ноября: Бешикташ - Динамо, Маккаби - Сток Сити
Группа F
Слован - ПСЖ 0:0
Атлетик - Зальцбург 2:2
После трех игр: Атлетик - 7 очков, Зальцбург - 4, ПСЖ - 4, Слован - 1
Следующие матчи 3 ноября: Зальцбург - Атлетик, ПСЖ - Слован
Группа G
Мальме - Металлист 1:4
АЗ - Аустрия 2:2
После трех игр: Металлист - 7 очков, АЗ - 5, Аустрия - 5, Мальме - 0
Следующие матчи 3 ноября: Металлист - Мальме, Аустрия - АЗ
Группа H
Брюгге - Бирмингем 1:2
Марибор - Брага 1:1
После трех игр: Брюгге - 6 очков, Бирмингем - 6, Брага - 4, Марибор - 1
Следующие матчи 3 ноября: Бирмингем - Брюгге, Брага - Марибор
Группа I
Ренн - Селтик 1:1
Удинезе - Атлетико 2:0
После трех игр: Удинезе - 7 очков, Атлетико - 4, Селтик - 2, Ренн - 2
Следующие матчи 3 ноября: Атлетико - Удинезе, Селтик - Ренн
Группа J
АЕК Ларнака - Шальке 0:5
Маккаби - Стяуа 5:0
После трех игр: Шальке - 7 очков, Маккаби - 6, Стяуа - 2, АЕК - 1
Следующие матчи 3 ноября: Шальке - АЕК, Стяуа - Маккаби
Группа K
Висла - Фулхэм 1:0
Оденсе - Твенте 1:4
После трех игр: Твенте - 7 очков, Фулхэм - 4, Оденсе - 3, Висла - 3
Следующие матчи 3 ноября: Твенте - Оденсе, Фулхэм - Висла
Группа L
Локомотив - АЕК 3:1
Штурм - Андерлехт 0:2
После трех игр: Андерлехт - 9 очков, Локомотив - 6, Штурм - 3, АЕК - 0
Следующие матчи 3 ноября: Андерлехт - Штурм, АЕК - Локомотив