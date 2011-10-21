Динамо вырвало победу в последний момент игры с Бешикташем

Завершился третий тур группового раунда Лиги Европы УЕФА.

Три украинских клуба, выступающие на этом этапе турнира: Ворскла (группа B), Динамо (группа E) и Металлист (группа G) в разной мере порадовали болельщиков.

Полтавчане не смогли забить, но и не пропустили. Киевляне до конца игры были близки к тому, чтобы продолжить ничейную серию, но 90+4 минута принесла гол Дениса Гермаша - 1:0. Металлист в Швеции - вообще драматургия - первый пропустил, сравнял, получил удаление на 37-й минуте и, час играя вдесятером, трижды забил Мальме - 1:4.

В четвертом туре - 3 ноября - все соперники встретятся снова, но уже поменявшись полями. Ворскла дома продолжит попытку сломить Стандард и выйти из низа таблицы. Динамо - предстоит на выезде доказать свое минимальное преимущество Бешикташу. Металлист в Харькове выйдет на поле в ранге лидера группы: его основные соперники АЗ и Аустрия нейтрализовали друг друга 2:2.

Группа A

Тоттенхэм - Рубин 1:0

ПАОК - Шемрок Роверс 2:1

После трех игр: Тоттенхэм - 7 очков, ПАОК - 5, Рубин - 4, Шэмрок Роверс - 0

Следующие матчи 3 ноября: Рубин - Тоттенхэм, Шемрок Роверс - ПАОК

Группа B

Ганновер - Копенгаген 2:2

Стандард - Ворскла 0:0

После трех игр: Ганновер - 5 очков, Стандард - 5, Копенгаген - 4, Ворскла - 1

Следующие матчи 3 ноября: Копенгаген - Ганновер, Ворскла - Стандард

Группа C

Хапоэль - ПСВ 0:1

Рапид - Легия 0:1

После трех игр: ПСВ - 9 очков, Легия - 6, Рапид - 3, Хапоэль - 0

Следующие матчи 3 ноября: ПСВ - Хапоэль, Рапид - Легия

Группа D

Спортинг - Васлуй 2:0

Цюрих - Лацио 1:1

После трех игр: Спортинг - 9 очков, Васлуй - 2, Цюрих - 2, Лацио - 2

Следующие матчи 3 ноября: Васлуй - Спортинг, Лацио - Цюрих

Группа E

Динамо - Бешикташ 1:0

Сток Сити - Маккаби 3:0

После трех игр: Сток Сити - 7 очков, Динамо - 5, Бешикташ - 3, Маккаби - 1

Следующие матчи 3 ноября: Бешикташ - Динамо, Маккаби - Сток Сити

Группа F

Слован - ПСЖ 0:0

Атлетик - Зальцбург 2:2

После трех игр: Атлетик - 7 очков, Зальцбург - 4, ПСЖ - 4, Слован - 1

Следующие матчи 3 ноября: Зальцбург - Атлетик, ПСЖ - Слован

Группа G

Мальме - Металлист 1:4

АЗ - Аустрия 2:2

После трех игр: Металлист - 7 очков, АЗ - 5, Аустрия - 5, Мальме - 0

Следующие матчи 3 ноября: Металлист - Мальме, Аустрия - АЗ

Группа H

Брюгге - Бирмингем 1:2

Марибор - Брага 1:1

После трех игр: Брюгге - 6 очков, Бирмингем - 6, Брага - 4, Марибор - 1

Следующие матчи 3 ноября: Бирмингем - Брюгге, Брага - Марибор

Группа I

Ренн - Селтик 1:1

Удинезе - Атлетико 2:0

После трех игр: Удинезе - 7 очков, Атлетико - 4, Селтик - 2, Ренн - 2

Следующие матчи 3 ноября: Атлетико - Удинезе, Селтик - Ренн

Группа J

АЕК Ларнака - Шальке 0:5

Маккаби - Стяуа 5:0

После трех игр: Шальке - 7 очков, Маккаби - 6, Стяуа - 2, АЕК - 1

Следующие матчи 3 ноября: Шальке - АЕК, Стяуа - Маккаби

Группа K

Висла - Фулхэм 1:0

Оденсе - Твенте 1:4

После трех игр: Твенте - 7 очков, Фулхэм - 4, Оденсе - 3, Висла - 3

Следующие матчи 3 ноября: Твенте - Оденсе, Фулхэм - Висла

Группа L

Локомотив - АЕК 3:1

Штурм - Андерлехт 0:2

После трех игр: Андерлехт - 9 очков, Локомотив - 6, Штурм - 3, АЕК - 0

Следующие матчи 3 ноября: Андерлехт - Штурм, АЕК - Локомотив