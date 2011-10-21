Сборной Украины по каратэ не дали визы в Италию

Сборная Украины по каратэ не сможет принять участие в чемпионате мира, который через несколько дней состоится в итальянском Турине, поскольку спортсменам отказали в предоставлении виз.

Как сообщает «Чемпион» со ссылкой на Prosport.tsn.ua, тренеры украинской сборной подозревают, что таким образом итальянцы избавились от серьезных конкурентов.

Три года назад украинцы на соревнованиях в Италии заняли второе место.

"Нас было 27 спортсменов, но мы заняли второе место. В этот раз итальянцы, по-видимому, боятся, что приедут 70 человек и займут первое место общекомандное", – заявил тренер национальной сборной Андрей ЗИМА.

В прошлом году в Польше на чемпионате мира украинская команда также заняла второе место в командном зачете. Тренеры подозревают, что причина нечестной игры кроется в страхе конкуренции с украинской сборной, ведь с самого начала итальянцы неохотно предоставляли необходимые документы.

Как сообщили в команде, в визовый центр при Посольстве Италии в Киеве спортсмены обратились в начале октября, и тогда к предоставленным пакетам документов не было ни одной претензии. Но виз в паспортах украинские каратисты так и не увидели. “Якобы из-за отсутствия оригинала письма-подтверждения от итальянских коллег. Письмо из Италии, направленное по почте, дипломатов не устроило”, – отметили в сборной.

На оформление виз спортсмены потратили по 1,5 тысячи гривен, и дополнительно еще по 500 евро за гостиницу и билеты. На письмо ТСН работники итальянского консульства не ответили, от комментариев по телефону - отказались.