Итоги первого квалификационного раунда Лиги чемпионов

Шахтер ждет встреча с Пюником

После ответных матчей первого квалификационного раунда определились соперники по второму квалификационному раунду Лиги чемпионов 2007/08. Донецкий «Шахтер» сыграет против армянского «Пюника», который после выездной ничьи 0:0 дома одолел ирландский «Дерри» 2:0. Результаты первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 2007/08 Хазар - Динамо Загреб 1-3 (1-1 первый матч) АПОЕЛ - БАТЭ 0-3 (2-0) Олимпи - Астана 0-3 (0-0) Зета - Каунас 2-3 (3-1) Мурата - Тампере Юнайтед 0-2 (1-2) Линфилд - Эльфсборг 0-1 (0-0) THC - Вентспилс 1-2 (3-2) Марсакслокк - Сараево 1-3 (0-6) Шериф - Рейнджер 3-0 (2-0) Хафнарфьордур - Торсхавн 0-0 (4-1) Домжале - Тирана 2-1 (1-0) Победа - Левадия 0-0 (0-1) Дерри Сити - Пюник 0-2 (0-0) Дюделанж - Жилина 4-5 (1-2) Во втором квалификационном раунде встретятся: Пюник (Армения) - Шахтер(Украина) Црвена Звезда (Сербия) - Левадия (Эстония) Рейнджерс (Шотландия) - Зета (Черногория) Дебрецен (Венгрия) - Эльфсборг (Швеция) Заглебие (Польша) - Стяуа (Румыния) Генк (Бельгия) - Сараево (Босния) Вентспилс (Латвия) - Зальцбург (Австрия) Астана (Казахстан) - Русенборг (Норвегия) Хафнарфьордур (Исландия) - БАТЭ (Беларусь) Копенгаген (Дания) - Бейтар (Израиль) Жилина (Словакия) - Славия (Чехия) Тампере (Финляндия) - Левски (Болгария) Тирана (Албания) - Динамо З (Хорватия) Бешикташ (Турция) - Шериф (Молдова) Матчи второго квалификационного раунда состоятся 31 июля-1 августа и 7-8 августа. Спорт.com.ua

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter