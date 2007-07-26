Итоги первого квалификационного раунда Лиги чемпионов
Шахтер ждет встреча с Пюником
После ответных матчей первого квалификационного раунда определились соперники по второму квалификационному раунду Лиги чемпионов 2007/08. Донецкий «Шахтер» сыграет против армянского «Пюника», который после выездной ничьи 0:0 дома одолел ирландский «Дерри» 2:0.
Результаты первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 2007/08
Хазар - Динамо Загреб 1-3 (1-1 первый матч)
АПОЕЛ - БАТЭ 0-3 (2-0)
Олимпи - Астана 0-3 (0-0)
Зета - Каунас 2-3 (3-1)
Мурата - Тампере Юнайтед 0-2 (1-2)
Линфилд - Эльфсборг 0-1 (0-0)
THC - Вентспилс 1-2 (3-2)
Марсакслокк - Сараево 1-3 (0-6)
Шериф - Рейнджер 3-0 (2-0)
Хафнарфьордур - Торсхавн 0-0 (4-1)
Домжале - Тирана 2-1 (1-0)
Победа - Левадия 0-0 (0-1)
Дерри Сити - Пюник 0-2 (0-0)
Дюделанж - Жилина 4-5 (1-2)
Во втором квалификационном раунде встретятся:
Пюник (Армения) - Шахтер(Украина)
Црвена Звезда (Сербия) - Левадия (Эстония)
Рейнджерс (Шотландия) - Зета (Черногория)
Дебрецен (Венгрия) - Эльфсборг (Швеция)
Заглебие (Польша) - Стяуа (Румыния)
Генк (Бельгия) - Сараево (Босния)
Вентспилс (Латвия) - Зальцбург (Австрия)
Астана (Казахстан) - Русенборг (Норвегия)
Хафнарфьордур (Исландия) - БАТЭ (Беларусь)
Копенгаген (Дания) - Бейтар (Израиль)
Жилина (Словакия) - Славия (Чехия)
Тампере (Финляндия) - Левски (Болгария)
Тирана (Албания) - Динамо З (Хорватия)
Бешикташ (Турция) - Шериф (Молдова)
Матчи второго квалификационного раунда состоятся 31 июля-1 августа и 7-8 августа.