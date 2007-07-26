Итоги первого квалификационного раунда Лиги чемпионов

08:00, 26 июля 2007
Спорт
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Шахтер ждет встреча с Пюником

После ответных матчей первого квалификационного раунда определились соперники по второму квалификационному раунду Лиги чемпионов 2007/08. Донецкий «Шахтер» сыграет против армянского «Пюника», который после выездной ничьи 0:0 дома одолел ирландский «Дерри» 2:0.

Результаты первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 2007/08

Хазар - Динамо Загреб 1-3 (1-1 первый матч)

АПОЕЛ - БАТЭ 0-3 (2-0)

Олимпи - Астана 0-3 (0-0)

Зета - Каунас 2-3 (3-1)

Мурата - Тампере Юнайтед 0-2 (1-2)

Линфилд - Эльфсборг 0-1 (0-0)

THC - Вентспилс 1-2 (3-2)

Марсакслокк - Сараево 1-3 (0-6)

Шериф - Рейнджер 3-0 (2-0) 

Хафнарфьордур - Торсхавн 0-0 (4-1)

Домжале - Тирана 2-1 (1-0)

Победа - Левадия 0-0 (0-1)

Дерри Сити - Пюник 0-2 (0-0)

Дюделанж - Жилина 4-5 (1-2)

Во втором квалификационном раунде встретятся:

Пюник (Армения) - Шахтер(Украина)

Црвена Звезда (Сербия) -  Левадия (Эстония)

Рейнджерс (Шотландия) - Зета (Черногория)

Дебрецен (Венгрия) - Эльфсборг (Швеция)

Заглебие (Польша) - Стяуа (Румыния)

Генк (Бельгия) - Сараево (Босния)

Вентспилс (Латвия) - Зальцбург (Австрия)

Астана (Казахстан) - Русенборг (Норвегия)

Хафнарфьордур (Исландия)  - БАТЭ (Беларусь)

Копенгаген (Дания) - Бейтар (Израиль)

Жилина (Словакия) - Славия (Чехия)

Тампере (Финляндия) - Левски (Болгария)

Тирана (Албания) - Динамо З (Хорватия)

Бешикташ (Турция) - Шериф (Молдова)

Матчи второго квалификационного раунда состоятся 31 июля-1 августа и 7-8 августа.

Спорт.com.ua

 

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