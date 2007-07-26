Фидель Кастро обвинил США и Германию в бегстве боксеров

Кубинский лидер Фидель Кастро возложил на США и Германию ответственность за бегство спортсменов из сборной Кубы на Панамериканских играх в Бразилии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на кубинские СМИ.

"Соединенные Штаты и Германия, обещая большие деньги, поощряют кубинских спортсменов к предательству", - говорится в опубликованной во всех кубинских СМИ статье Кастро "Бразилия - помощник США?".

"В полдень 22 июля было получено достойное сожаления известие, что два самых выдающихся кубинских боксера Гильермо Ригондо и Эрисленди Лара не явились на процедуру взвешивания перед боями первого раунда соревнований. Это стало для нас "нокаутом", проплаченным американскими банкнотами", - указывается в статье.

Кастро утверждает, что "в Германии также существует мафия, которая занимается тем, что на крупнейших международных соревнованиях покупает кубинских спортсменов, используя утонченные психологические методы и миллионы долларов".

"Измена из-за денег - одно из излюбленных видов оружия, которое используют Соединенные Штаты для того, чтобы сломить сопротивление Кубы", - пишет он.

Кубинский лидер не видит оправдания для спортсменов, которые просят политического убежища. "Заранее известно, что в дальнейшем они станут наемными спортсменами в обществе потребления", - заключил Кастро.

Спортсмены из Кубы используют Панамериканские игры в Бразилии для того, чтобы дезертировать из сборной, а значит, и из страны.

Олимпийский чемпион Ригондо и чемпион мира Лара в воскресенье покинули отель, в котором жили, и с тех пор их никто не видел.

Этот случай стал уже вторым исчезновением кубинских спортсменов на Панамериканских играх. Ранее сбежал лучший игрок гандбольной команды Кубы Рафаэль Дакоста.

В начале года из сборной Кубы сбежали еще три боксера, завоевавшие золотые медали на Олимпиаде в Афинах - Ян Бартелеми, Юриоркис Гамбоа и Одланьер Солис. Они исчезли из лагеря сборной во время тренировочного сбора в Венесуэле. Сейчас они в США, где уже подписали профессиональные контракты с промоутерами.