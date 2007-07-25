В Германии переигрывается финал чемпионата... 1894 года

Футбольный союз Германии (DFB) принял решение разыграть титул победителя первого чемпионата страны, состоявшегося в 1894 году. Тогда в финале должны были встретиться клубы "Ханау", представляющий одноименный город, и берлинская "Виктория", но футболисты "Ханау" не нашли денег на дорогу, сообщает Reuters.

Ханау, расположенный на юго-западе Германии, находится в 400 километрах от Берлина. В 1894 году чемпионом страны ввиду неявки соперника была объявлена "Виктория", но сейчас этот титул решено разыграть заново. Первый матч двухраундового противостояния уже сыгран и закончился победой "Виктории" со счетом 3:0. Ответная игра состоится в субботу 29 июля.

В настоящее время оба клуба выступают в региональных лигах Германии, но "Виктория" считается командой более высокого статуса. Президент DFB Тео Цванцигер, посетивший первый матч, высоко оценил идею разыграть титул чемпионата 1894 года 113 лет спустя, отметив, что обе команды подошли к отложенному финалу со всей серьезностью.

Лента.ру