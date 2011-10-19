Сегодня в Донецке Шахтер играет с Зенитом

"Шахтер" в матче с "Зенитом" начнет исправляться за неудачи на старте группового этапа.

В среду на "Донбасс Арене" состоится украинско-русская битва между чемпионами стран донецким "Шахтером" и питерским "Зенитом". Четвертьфиналист прошлого розыгрыша Лиги чемпионов намерен начать исправляться за неудачи на старте группового этапа, пишет ТСН.

Лига чемпионов. Групповой этап

Группа G. 3-й тур

Донецк. "Донбасс-Арена". Начало трансляции - в 21:45

Главный арбитр: Франк де Блекере (Бельгия)

ШАХТЕР (Донецк, Украина) - ЗЕНИТ (Санкт-Петербург, Россия)

• Ко спаренным матчам с "Зенитом" команда Мирчи Луческу подошла всего с одним очком в активе, добытым в домашней встрече с АПОЭЛ. Между тем, в прошлом сезоне в двух стартовых турах донетчане набрали шесть баллов.

В текущем розыгрыше, как и "Шахтер", от рук киприотов пострадал "Зенит", уступивший в Никосии в первом матче. Правда, потом питерцы дома обыграли "Порту", доказав, что у них нет повода испытывать страх перед украинской командой.