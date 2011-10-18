ФИФА будет платить за информацию о договорных матчах

В следующем году футбольная организация начнет поощрять деньгами информаторов, которые будут рассказывать о договорных матчах. Об этом заявил глава службы безопасности ФИФА Крис Итон.

«В январе 2012 года мы запустим программу материального поощрения за информацию о договорных матчах. Затем организуем горячую линию по этому вопросу.

Для игроков, которые добровольно расскажут о проявлениях коррупции в футболе, ожидает амнистия. Думаю, что футболисты ответят на призыв. За последний год ко мне обращались многие спортсмены с различной информацией, не думая о возможном наказании»,- заявил К.Итон.

Напомним, что в нынешнем году разразилось сразу несколько громких скандалов, связанных с договорными матчами, в том числе в Греции, Италии, Турции, Финляндии и ряде других стран.

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