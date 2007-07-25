Милан отказывается от попыток вернуть Шеву

Президент итальянского "Милана" Сильвио Берлускони считает, что его клуб утратил возможность вернуть нападающего "Челси" Андрея Шевченко на стадион "Сан-Сиро".

30-летний Шевченко, после приобретения его у "Милана" за 30 миллионов фунтов забил в своём первом сезоне в премьер-лиге 4 гола, и ему постоянно прочили возвращение в Италию.

В интервью телеканалу "Милана" Берлускони сказал: "Мы не видим возможности сделать предложение, которое удовлетворило бы "Челси". Существуют непреодолимые препятствия, связанные со стоимостью игрока".

"Я очень привязан к Шеве и всегда выражался в поддержку его возможного возвращения", - добавил Берлускони.

Напомним, что ранее в этом месяце тренер "Челси" Жозе Моуринью утверждал, что Шевченко может быть ключевым игроком в составе "синих" в следующем сезоне.

В интервью BBC Five Live Моуринью сказал: "Если он будет играть и матч за матчем показывать мне, что он заслуживает того, чтобы играть, я буду очень счастлив. Надеюсь, Шева сможет сделать это. Если Шева будет играть замечательно, я должен буду ставить в состав его и Дрогба вместе, и это для меня не проблема".

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