Результаты ответных матчей 1-го раунда Лиги чемпионов
09:44, 25 июля 2007Спорт
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В шести парах
Сыграны ответные матчи 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов в шести парах. Вот как они завершились (в скобках - результаты первых матчей):
"Астана" (Казахстан) - "Олимпи" (Рустави, Грузия) - 3:0 (0:0)
БАТЭ (Беларусь) - "Апоэль" (Кипр) - 3:0 в дополнительное время (0:2)
"Рейнджерс" (Андорра) - "Шериф" (Молдавия) - 0:3 (0:2)
"Каунас" (Литва) - "Зета" (Черногория) - 3:2 (1:3)
"Сараево" (Босния и Герцеговина) - "Марсакслокк" (Мальта) - 3:1 (6:0)
"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Хазар" (Ленкорань, Азербайджан) - 3:1 в дополнительное время (1:1)
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