Результаты ответных матчей 1-го раунда Лиги чемпионов

В шести парах

Сыграны ответные матчи 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов в шести парах. Вот как они завершились (в скобках - результаты первых матчей): "Астана" (Казахстан) - "Олимпи" (Рустави, Грузия) - 3:0 (0:0) БАТЭ (Беларусь) - "Апоэль" (Кипр) - 3:0 в дополнительное время (0:2) "Рейнджерс" (Андорра) - "Шериф" (Молдавия) - 0:3 (0:2) "Каунас" (Литва) - "Зета" (Черногория) - 3:2 (1:3) "Сараево" (Босния и Герцеговина) - "Марсакслокк" (Мальта) - 3:1 (6:0) "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Хазар" (Ленкорань, Азербайджан) - 3:1 в дополнительное время (1:1) Радио Свобода

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