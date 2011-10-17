Фаны «Металлурга» и «Севастополя» подрались под Макдональдсом

Запорожская милиция задержала 77 болельщиков футбольных клубов «Металлург» (Запорожье) и «Севастополь», устроивших накануне, 16 октября, беспорядки перед матчем.

Как передает корреспондент УНИАН, информацию об этом сегодня официально подтвердил Отдел связей с общественностью Запорожского главка милиции.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте ГУ МВД Украины в Запорожской области, за два часа до начала очередного матча чемпионата Украины по футболу среди команд первой лиги: "Металлург" (Запорожье) - «Севастополь» (Севастополь) «болельщики команды «Севастополь», которые прибыли в Запорожье в неорганизованном порядке, на перекрестке проспекта Ленина и проспекта Металлургов возле кафе McDonald`s, начали оскорблять местных болельщиков. Между ними возникли разногласия».

По данным очевидцев, «выяснение отношений» футбольных фанатов сопровождалось взрывами петард и драками с использованием стульев кафе.

На место происшествия прибыли не только наряды патрульной службы милиции, Государственной службы охраны, Госавтоинспекции, но и бойцы спецподразделения «Беркут».

В результате, по данным отдела связей с общественностью Запорожского главка милиции, «77 участников инцидента для установления личности и причастности к совершению правонарушений были доставлены в дежурную часть Ленинского РО ЗМУ ГУМВД Украины в Запорожской области, и 64 фаната из Севастополя после оформления необходимых материалов в сопровождении сотрудников Ленинского райотдела милиции и линейного отдела милиции на станции Запорожье отправлены домой поездом «Киев - Севастополь».

Сейчас решается вопрос о привлечении фанатов к уголовной ответственности по ст. 296 «хулиганство» Уголовного кодекса или к административной ответственности.