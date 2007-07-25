Клуб Андрея Воронина начал с победы поход за Barclay Cup 2007

"Ливерпуль" одержал уверенную победу над китайским клубом "Саут Чайна" - 3:1 - в рамках проходящего в Азии Barclay Cup 2007.

В течение первых 55 минут матча футболисты в красном действовали исключительно флангами или длинными передачами. Два английских гола были забиты при непосредственном участии Питера Крауча. Первый, когда на нападающем нарушили правила около штрафной, и Риисе мощным ударом открыл счет, а второй, когда Крауч стянул на себя троих защитников, и ворвавшийся во вратарскую Воронин заработал пенальти, который реализовал Хаби Алонсо.

После замены "Башни" и выхода Куйта "Ливерпуль" стал действовать через центр, в основном короткими передачами. Постоянно голландец оказывался в центре событий, однако некоторые его удары не достигали цели, а порой он просто передерживал мяч. Единожды действия Дирка принесли успех - скидка на Аггера была по истине шедевральна.

Как ни парадоксально, но самый красивый гол забили китайцы. Капитан "Саут Чайна" Ли Хайкян закрутил мяч в девятку с 30 метров. На большее азиатских футболистов не хватило.

Следующий матч "Ливерпуль" проведет 3 августа против "Шанхай Шэньхуа" на стадионе "Де Кёйп".

СпортОбоз