Буйных фанов Таврии успокаивал «Беркут»

В Симферополе девять футбольных фанатов привлечены к административной ответственности за неповиновение требованию милиции, которая пыталась утихомирить болельщиков симферопольской «Таврии» во время мачта с донецким «Шахтером».

Инцидент на стадионе «Локомотив» произошел в эти выходные, сообщила сегодня пресс-служба Главного управления МВД Украины в Крыму.

«Около двухсот фанатов спортивного клуба "Таврия", собравшиеся в пятом секторе, вели себя вызывающе, громко кричали и выражались нецензурной бранью», - говорится в сообщении.

Начальник милиции общественной безопасности Железнодорожного райотдела милиции Симферополя Сергей НИКИТИН предупредил фанов о недопущении нарушения общественного порядка, но болельщики проигнорировали его.

«Более того, они подожгли дымовые шашки, подняли баннер с изображением свастики и вскидывали руки вверх в нацистском приветствии, выражаясь при этом нецензурной бранью в адрес судей, футболистов "Шахтера" и сотрудников милиции», - заявили в МВД.

По информации милиции, один из фанатов несколько раз ударил С.НИКИТИНА по спине и ногам, а остальные - начали топтать упавшую на землю фуражку.

«Для прекращения противоправных действий, на место происшествия прибыли находившиеся в резерве сотрудники "Беркута", которые оцепили сектор с буйными болельщиками. После окончания матча нарушители правопорядка были доставлены в Центральный райотдел милиции», - сообщили в МВД.

По факту хулиганства проводится проверка, на 9-х болельщиков составили протоколы.