Стадион «Металлист» сдадут в декабре?

Государственное финансирование реконструкции стадиона «Металлист» как объекта Евро-2012 все еще выделено не полностью – в части поступлений из местных бюджетов (Харькова и Харьковской области). В настоящее время областной бюджет продолжает перечислять средства, предусмотренные на реализацию этого проекта. Об этом в интервью газете «Урядовый курьер» рассказал Михаил Добкин, губернатор Харьковской области.

«Сейчас там (на стадионе – прим. ред.) ведутся работы по обеспечению необходимой энергетикой, в частности двумя передвижными генераторами, которые в случае возникновения непредвиденной ситуации будут обеспечивать его бесперебойную работу. На эти цели в бюджете предусмотрено 7 миллионов гривен. Еще почти 4 миллиона перечислим до конца нынешнего года на прочие расходы стадиона по энергетике», - сказал Михаил Добкин.

Как сообщалось ранее, ОСК «Металлист» реконструирован в формате частно-государственного партнерства. Согласно титулу проекта совокупные инвестиции составляют 762,2 млн.грн. из трех источников: 46 % - Государственный бюджет Украины; 30 % - группа DCH Александра Ярославского; 24 % - местные бюджеты региона. Финансовые обязательства Госбюджета и частного инвестора по состоянию на текущий момент времени выполнены полностью. Общий долг бюджетов г.Харькова и Харьковской обл. по проекту реконструкции стадиона «Металлист» составляет 25,2 млн. грн.: 16 млн. грн. задолжала область, 9,2 млн. грн. – город. Срок завершения проекта (включая период времени, который понадобился для учета дополнительных требований УЕФА) переносился трижды. Во время визита президента УЕФА Мишеля Платини в Харьков, состоявшегося 26 сентября текущего года, местная власть обязалась выполнить жесткое требование европейского футбольного союза – то есть обеспечить сдачу объекта в декабре 2011 года.