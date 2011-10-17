100-летний участник марафона пробежал 42 км с рекордом Гиннесса

Столетний житель Индии Фауджа Сингх попал в "Книгу рекордов Гиннесса", после того как стал самым старым участником марафонского забега, которому удалось преодолеть всю дистанцию до конца, рекорд зафиксирован в Торонто, сообщает РИА Новости.

На марафонскую дистанцию ему потребовалось более восьми часов, он занял последнее место среди участников, однако почтенный возраст бегуна позволил ему увековечить свое имя в "Книге рекордов".

На финише спортивного дедушку ожидали члены семьи и друзья, которые поздравили его с достижением и пожелали еще долгих лет жизни.