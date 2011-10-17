Результаты 13-го тура Чемпионата Украины по футболу

06:21, 17 октября 2011
Спорт
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А впереди игра Шахтер - Металлист

Завершился 13-й тур Чемпионата Украины по футболу

Металлург - Кривбасс 1:0 (Фернандеш 40 пен.)

Карпаты - Арсенал 0:3 (Одибе 7, Мазилу 66, 74)

Оболонь - Днепр 1:4 (Пластун 51 - Олейник 13, 23, 86, Коноплянка 63)

Динамо - Волынь 2:1 (Шевченко 13, Милевский 25 - Шумахер 27)

Металлист - Черноморец 1:0 (Будник 45)

Таврия - Шахтер 1:3 (Назаренко 36 - Адриано 28, 90+5, Шевчук 90+2)

Александрия - Ильичевец 1:2 (Кралик 52 - Пуканыч 41 пен., Бутко 90+2)

Заря - Ворскла 0:0

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Матчи 14-го тура назначены на:

21 октября

Волынь (12) - Арсенал (23)

Черноморец (11) - Александрия (10)

22 октября

Ильичевец (12) - Оболонь (5)

Кривбасс (20) - Карпаты (10)

Днепр (18) - Металлург (19)

23 октября

Шахтер (33) - Металлист (31)

Ворскла (18) - Таврия (17)

Динамо (33) - Заря (12)

 

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