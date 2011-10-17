Результаты 13-го тура Чемпионата Украины по футболу

А впереди игра Шахтер - Металлист

Завершился 13-й тур Чемпионата Украины по футболу Металлург - Кривбасс 1:0 (Фернандеш 40 пен.) Карпаты - Арсенал 0:3 (Одибе 7, Мазилу 66, 74) Оболонь - Днепр 1:4 (Пластун 51 - Олейник 13, 23, 86, Коноплянка 63) Динамо - Волынь 2:1 (Шевченко 13, Милевский 25 - Шумахер 27) Металлист - Черноморец 1:0 (Будник 45) Таврия - Шахтер 1:3 (Назаренко 36 - Адриано 28, 90+5, Шевчук 90+2) Александрия - Ильичевец 1:2 (Кралик 52 - Пуканыч 41 пен., Бутко 90+2) Заря - Ворскла 0:0 *** Матчи 14-го тура назначены на: 21 октября Волынь (12) - Арсенал (23) Черноморец (11) - Александрия (10) 22 октября Ильичевец (12) - Оболонь (5) Кривбасс (20) - Карпаты (10) Днепр (18) - Металлург (19) 23 октября Шахтер (33) - Металлист (31) Ворскла (18) - Таврия (17) Динамо (33) - Заря (12)

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