Результаты 13-го тура Чемпионата Украины по футболу
А впереди игра Шахтер - Металлист
Завершился 13-й тур Чемпионата Украины по футболу
Металлург - Кривбасс 1:0 (Фернандеш 40 пен.)
Карпаты - Арсенал 0:3 (Одибе 7, Мазилу 66, 74)
Оболонь - Днепр 1:4 (Пластун 51 - Олейник 13, 23, 86, Коноплянка 63)
Динамо - Волынь 2:1 (Шевченко 13, Милевский 25 - Шумахер 27)
Металлист - Черноморец 1:0 (Будник 45)
Таврия - Шахтер 1:3 (Назаренко 36 - Адриано 28, 90+5, Шевчук 90+2)
Александрия - Ильичевец 1:2 (Кралик 52 - Пуканыч 41 пен., Бутко 90+2)
Заря - Ворскла 0:0
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Матчи 14-го тура назначены на:
21 октября
Волынь (12) - Арсенал (23)
Черноморец (11) - Александрия (10)
22 октября
Ильичевец (12) - Оболонь (5)
Кривбасс (20) - Карпаты (10)
Днепр (18) - Металлург (19)
23 октябряШахтер (33) - Металлист (31)
Ворскла (18) - Таврия (17)
Динамо (33) - Заря (12)