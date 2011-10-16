«Арсенал» разгромил «Карпаты» во Львове

Голы Майкла Одибе и Йонуц Мазилу обеспечили "канонирам" убедительную победу во Львове.

Киевский "Арсенал" одержал убедительную победу над львовскими "Карпатами" в матче 13-го тура Премьер-лиги. Игра на "Украине" завершилась с разгромным счетом 0:3 в пользу "канониров", передает ТСН.

Все свои голы арсенальцы забили после розыгрышей стандартных положений. На седьмой минуте красивым ударом слету отметился нигерийский защитник Майкл Одибе. А во втором тайме дублем "выстрелил" румынский нападающий Йонуц Мазилу. Особенно красивым был его первый гол. Мазилу принял мяч на грудь, и в падении через себя закинул его за ворот Тлумаку.

А голкипер киевлян Евгений Погорелый в 5-м матче подряд оставляет свои ворота "на замке".

В турнирной таблице "Арсенал" оторвался от "Кривбасса" в борьбе за четвертое место, а "Карпаты" остаются на 14-м месте.

Премьер-лига. 13-й тур

Львов. Стадион "Украина"

Главный арбитр: Виктор Швецов (Одесса)

КАРПАТЫ Львов - АРСЕНАЛ Киев - 0:3

Карпаты: Тлумак, Ощипко, Милошевич, Гомез, Федецкий, Годвин (Мартынюк, 64), Голодюк, Ткачук, Гурули (Зенев, 71), Худобяк (Батиста, 46), Лукас

Арсенал: Погорелый, Симоненко, Лампи, Одибе, Полевой, Максимов, Флореску (Грицай, 82), Ковпак, Шацких (Богданов, 75), Миколюнас, Гоменюк (Мазилу, 58)

0:1 Майкл Одибе, 7

0:2 Йонуц Мазилу, 67

0:3 Йонуц Мазилу, 74