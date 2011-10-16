Результаты матчей 13-го тура Чемпионата Украины по футболу
08:27, 16 октября 2011Спорт
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Металлист и Шахтер добыли по 3 очка
Завершились очередные матчи 13-го тура Чемпионата Украины по футболу.
Металлист - Черноморец 1:0 (Будник 45)
Таврия - Шахтер 1:3 (Назаренко 36 - Адриано 28, 90+5, Шевчук 90+2)
Напомним, что ранее сыграли...
Александрия - Ильичевец 1:2 (Кралик 52 - Пуканыч 41 пен., Бутко 90+2)
Заря - Ворскла 0:0
...а сегодня тур завершают
13.30 Металлург (16) - Кривбасс (20)
16.00 Карпаты (10) - Арсенал (20)
18.30 Оболонь (5) - Днепр (15)
19.30 Динамо (30) - Волынь (12)
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