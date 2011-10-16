Результаты матчей 13-го тура Чемпионата Украины по футболу

08:27, 16 октября 2011
Спорт
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Металлист и Шахтер добыли по 3 очка

Завершились очередные матчи 13-го тура Чемпионата Украины по футболу.

Металлист - Черноморец 1:0 (Будник 45)

Таврия - Шахтер 1:3 (Назаренко 36 - Адриано 28, 90+5, Шевчук 90+2)

Напомним, что ранее сыграли...

Александрия - Ильичевец 1:2 (Кралик 52 - Пуканыч 41 пен., Бутко 90+2)

Заря - Ворскла 0:0

...а сегодня тур завершают

13.30 Металлург (16) - Кривбасс (20)

16.00 Карпаты (10) - Арсенал (20)

18.30 Оболонь (5) - Днепр (15)

19.30 Динамо (30) - Волынь (12) 

 

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