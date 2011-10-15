Эстонцы подарили вратарю сборной Словении ящик пива

Эстонский пивоваренный завод отблагодарил вратаря сборной Словении по футболу Самира Хандановича за игру в отборочном матче Евро-2012 против сербов, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Linnaleht.ee.

Победа словенцев над сербами (1:0) на финише отборочного турнира позволила сборной Эстонии занять второе место в группе C и завоевать путевку в стыковые матчи. Ханданович на 64-й минуте парировал 11-метровый.

По данным издания, представители Сакуского пивоваренного завода отправили словенскому голкиперу ящик пива. Откровенно говоря, вратаря сербской команды, пропустившего мяч "за уши" с центра поля, тоже могли бы поблагодарить.

Сборная Эстонии в стыковых матчах сыграет с командой Ирландии.