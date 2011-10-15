"Шахтер" расстрелял "Таврию" в добавленное время
19:13, 15 октября 2011Спорт
1990
Идет 13-й тур Чемпионата Украины
Завершился матч 13-го тура Чемпионата Украины по футболу с участием одного из лидеров первенства.
Таврия - Шахтер 1:3 (Назаренко 36 - Адриано 28, 90+5, Шевчук 90+2).
Через несколько минут начнется игра Металлист (28) - Черноморец (11).
Напомним, что вчера сыграли...
Александрия - Ильичевец 1:2 (Кралик 52 - Пуканыч 41 пен., Бутко 90+2)
Заря - Ворскла 0:0
...а завтра тур завершат
Металлург (16) - Кривбасс (20)
Карпаты (10) - Арсенал (20)
Оболонь (5) - Днепр (15)
Динамо (30) - Волынь (12)
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter