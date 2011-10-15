"Шахтер" расстрелял "Таврию" в добавленное время

19:13, 15 октября 2011
Спорт
1990

Идет 13-й тур Чемпионата Украины

Завершился матч 13-го тура Чемпионата Украины по футболу с участием одного из лидеров первенства.

Таврия - Шахтер 1:3 (Назаренко 36 - Адриано 28, 90+5, Шевчук 90+2).

Через несколько минут начнется игра Металлист (28) - Черноморец (11).

Напомним, что вчера сыграли...

Александрия - Ильичевец 1:2 (Кралик 52 - Пуканыч 41 пен., Бутко 90+2)

Заря - Ворскла 0:0

...а завтра тур завершат

Металлург (16) - Кривбасс (20)

Карпаты (10) - Арсенал (20)

Оболонь (5) - Днепр (15)

Динамо (30) - Волынь (12) 

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