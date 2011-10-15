"Шахтер" расстрелял "Таврию" в добавленное время

Идет 13-й тур Чемпионата Украины

Завершился матч 13-го тура Чемпионата Украины по футболу с участием одного из лидеров первенства. Таврия - Шахтер 1:3 (Назаренко 36 - Адриано 28, 90+5, Шевчук 90+2). Через несколько минут начнется игра Металлист (28) - Черноморец (11). Напомним, что вчера сыграли... Александрия - Ильичевец 1:2 (Кралик 52 - Пуканыч 41 пен., Бутко 90+2) Заря - Ворскла 0:0 ...а завтра тур завершат Металлург (16) - Кривбасс (20) Карпаты (10) - Арсенал (20) Оболонь (5) - Днепр (15) Динамо (30) - Волынь (12)

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