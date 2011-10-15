В центре Тернополя провели казацкий рукопашный бой

В Тернополе на Театральной площади прошли показательные выступления по казацкого рукопашному бою под открытым небом.

Как сообщили корреспонденту УНИАН организаторы мероприятия, действо происходит в рамках финала местного телепроекта «Мой рыцарский крест».

Во время проекта юноши из разных регионов области в течение месяца испытывали себя в полевых условиях, овладевали сакральными народными духовными практиками во время мастер-классов с участием экспертов, а также ежедневно упражнялись в рукопашном бое. Лучшие из них приняли участие в боях рядом с профессиональными фри-файтерами Западной Украины.

Как отметил член жюри телепроекта Валерий ЧОБОТАРЬ, до финала дошли не те ребята, которые были лучше подготовлены физически и технически, а те, у кого больше других проявился характер.

«Оказалось, что ребята настолько сильны, насколько они внутренне готовы», – объяснил он.

Завершатся бои концертом группы «Тартак».