Результаты жеребьевки плей-офф Евро-2012

Состоялась жеребьевка стыковых игр за право попасть на Евро-2012.

По ее итогам команды были разбиты на такие пары:

1. Турция - Хорватия

2. Эстония - Ирландия

3. Чехия - Черногория

4. Босния и Герцеговина - Португалия

Стыковые матчи состоятся 11/12 и 15 ноября. Первыми в парах указаны хозяева первых игр.

В финальную часть вместе со странами-хозяйками Украиной и Польшей уже попали действующий чемпион Испания, а также Германия, Россия, Италия, Франция, Нидерланды, Греция, Англия, Дания и лучшая из команд, занявших второе место - Швеция.

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