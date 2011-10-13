Результаты жеребьевки плей-офф Евро-2012
15:07, 13 октября 2011Спорт
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Стыковые матчи - 11/12 и 15 ноября
Состоялась жеребьевка стыковых игр за право попасть на Евро-2012.
По ее итогам команды были разбиты на такие пары:
1. Турция - Хорватия
2. Эстония - Ирландия
3. Чехия - Черногория
4. Босния и Герцеговина - Португалия
Стыковые матчи состоятся 11/12 и 15 ноября. Первыми в парах указаны хозяева первых игр.
В финальную часть вместе со странами-хозяйками Украиной и Польшей уже попали действующий чемпион Испания, а также Германия, Россия, Италия, Франция, Нидерланды, Греция, Англия, Дания и лучшая из команд, занявших второе место - Швеция.
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