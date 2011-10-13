Билеты на первый матч на Олимпийском будут стоить от 20 до 800 грн

11 ноября на обновленной арене Национального спортивного комплекса «Олимпийский» состоится товарищеский матч национальных сборных Украины и Германии по футболу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НСК «Олимпийский».

Как отмечается, это событие станет «футбольным» открытием стадиона.

Руководство НСК «Олимпийский» и Федерация футбола Украины приняли решение об установлении умеренных цен на билеты, что даст возможность посетить игру активнейшей части болельщиков – студентам и школьникам, фанатам со всех регионов Украины.

В частности, 50 тыс. билетов на матч будут стоить по 20 грн. Еще 20 тыс. билетов – в ценовом диапазон от 50-800 грн. Приобрести билеты можно с 13 октября в кассах Дворца спорта и на сайте http://www.ufi.com.ua/

Как сообщал УНИАН, 8 октября в Киеве состоялась торжественная церемония открытия после реконструкции НСК «Олимпийский».

Реконструкция НСК «Олимпийский» началась в августе 2008 года. За это время он превратился в современную спортивную арену, отвечающую высшим мировым стандартам.

В июне 2012 года на этой спортивной арене состоится финальный матч Евро-2012.