Билеты на первый матч на Олимпийском будут стоить от 20 до 800 грн
Приобрести можно уже
11 ноября на обновленной арене Национального спортивного комплекса «Олимпийский» состоится товарищеский матч национальных сборных Украины и Германии по футболу.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НСК «Олимпийский».
Как отмечается, это событие станет «футбольным» открытием стадиона.
Руководство НСК «Олимпийский» и Федерация футбола Украины приняли решение об установлении умеренных цен на билеты, что даст возможность посетить игру активнейшей части болельщиков – студентам и школьникам, фанатам со всех регионов Украины.
В частности, 50 тыс. билетов на матч будут стоить по 20 грн. Еще 20 тыс. билетов – в ценовом диапазон от 50-800 грн. Приобрести билеты можно с 13 октября в кассах Дворца спорта и на сайте http://www.ufi.com.ua/
Как сообщал УНИАН, 8 октября в Киеве состоялась торжественная церемония открытия после реконструкции НСК «Олимпийский».
Реконструкция НСК «Олимпийский» началась в августе 2008 года. За это время он превратился в современную спортивную арену, отвечающую высшим мировым стандартам.
В июне 2012 года на этой спортивной арене состоится финальный матч Евро-2012.