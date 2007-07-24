Футболисты Шахтера станут полосатыми (фото)

Футболисты донецкого клуба "Шахтер" получили новую форму. На встречу 3 тура чемпионата Украины между «Шахтером» и «Зарей» «горняки» выйдут в полосатых оранжево-черных футболках.

Речь идет не просто о появлении нового варианта экипировки, а о возвращении к истокам, к традициям клуба, отмечает пресс-служба ФК «Шахтер».С полосатой формой ассоциируются славные победы «Шахтера» 70-80 годов. Именно в таких футболках на поле блистали Старухин, Соколовский, Сафонов, Пьяных, Грачев и еще целая плеяда великолепных игроков, ставших легендами спорта нашей страны.

28 июля во всех магазинах и фирменных отделах ФК «Шахтер» каждый желающий сможет приобрести личный экземпляр полосатой футболки донецкой команды.