Россияне состязались в заплыве на резиновых женщинах

08:43, 24 июля 2007
Спорт
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Соревнования уже стали традиционными

Традиционный заплыв на резиновых женщинах состоялся в российском городе Новосибирске. Соревнования, которые имеют название "Резиновая баба" собрали пятьдесят участников и несколько сотен зрителей, передает 5 канал

По правилам соревнования на надувных женщинах нужно преодолеть километровую дистанцию.  Идея использовать секс-игрушки как плавсредства возникла четыре года тому назад. Первое подобное соревнование состоялось в Санкт-Петербурге. С тех пор плавание на резиновых женщинах постепенно превратилось в одно из популярных российских развлечений. В гонках принимают участие как мужчины, так и женщины.

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