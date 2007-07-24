Россияне состязались в заплыве на резиновых женщинах

Традиционный заплыв на резиновых женщинах состоялся в российском городе Новосибирске. Соревнования, которые имеют название "Резиновая баба" собрали пятьдесят участников и несколько сотен зрителей, передает 5 канал.

По правилам соревнования на надувных женщинах нужно преодолеть километровую дистанцию. Идея использовать секс-игрушки как плавсредства возникла четыре года тому назад. Первое подобное соревнование состоялось в Санкт-Петербурге. С тех пор плавание на резиновых женщинах постепенно превратилось в одно из популярных российских развлечений. В гонках принимают участие как мужчины, так и женщины.