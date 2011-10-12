Кабмин пообещал выделить квартиры боксерам

Первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ от имени правительства пообещал предоставить квартиры украинским призерам чемпионата мира по боксу и их главному тренеру.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время встречи Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и ряда высокопоставленных должностных лиц с украинскими боксерами, которые завоевали медали на нынешнем чемпионате мира по боксу.

А.КЛЮЕВ уточнил, что в ближайшее время всего будет предоставлено шесть квартир: четырем золотым призерам чемпионата мира, одному серебряному и главному тренеру сборной. На уточняющий вопрос, когда именно это произойдет, А.КЛЮЕВ пообещал, что квартиры будут предоставлены до 1 декабря 2011 года.

Как сообщал УНИАН, украинские боксеры заняли первое место на чемпионате мира по боксу, завоевав 4 золотых и 1 серебряную медаль

«Золото» на ринге завоевали Василий ЛОМАЧЕНКО (весовая категория - до 60 кг), Тарас ШЕЛЕСТЮК (до 69 кг), Евгений ХИТРОВ (до 75 кг) и Александр УСИК (до 91 кг). Денис БЕРИНЧИК (до 64 кг) завоевал серебряную медаль.