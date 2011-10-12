Завтра пройдет жеребьевка плей-офф Евро-2012

В польском Краков в четверг, 13 октября, пройдет жеребьевка соперников среди восьми футбольных команд, которые будут бороться за еще 4 путевки на финальную часть чемпионата Европы по футболу, который в будущем году будут принимать Украина и Польша.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе UEFA, восемь команд-претендентов в зависимости от рейтинга разделены на "сеяные" (Хорватия, Португалия, Ирландия, Чехия) и "несеяные" (Турция, Босния и Герцеговина, Черногория, Эстония).

Последние две сборные впервые будут принимать участие в стыковых поединках на Евро-2012.

В соответствии с сообщением европейской футбольной федерации, "сеяным" в соперники достанется кто-то из "несеяных".

Жеребьевку проведут генеральный секретарь UEFA Джанни ИНФАНТИНО и легендарный экс-нападающий сборной Польши Збигнев БОНЕК, который является одним из послов Евро-2012.

Они определят четыре пары соперников, а также очередность матчей дома и на выезде.

Пресс-служба UEFA отметила, что первые поединки 11-12 ноября команды с высшим рейтингом проведут в гостях, а матчи в ответ состоятся 15 ноября.

Путевки на Евро-2012 получат команды, которые наберут больше всего очков по итогам двух игр.

UEFA напомнило, что жеребьевка пар-соперников финальной части европейского чемпионата состоится 2 декабря в Киеве.

Как сообщал УНИАН, в финальной части Евро-2012, кроме хозяев - Польши и Украины - примут участие сборные Испании (действующий чемпион), Германии, России, Италии, Франции, Голландии, Греции, Англии, Дании и Швеции (лучшая команда из числа тех, которые заняли вторые места в отборочных группах).

Справка УНИАН. Украина и Польша в апреле 2007 года завоевали право принимать чемпионат Европы по футболу, который станет XIV с момента основания.

Матчи Евро-2012, которые будут проходить с 8 июня по 1 июля следующего года, пройдут в 4 украинских и 4 польских городах.