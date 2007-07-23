Нападающий «Шахтера» Марика перешел в немецкий «Штутгарт»

Нападающий футбольного клуба «Шахтер» Чиприан МАРИКА перешел в немецкий «Штутгарт».

Как сообщает газета "Наш спорт", нападающий «Шахтера» Ч.МАРИКА подписал контракт с немецким «Штутгартом», который рассчитан на четыре года. Игрок будет получать 2 миллиона евро в год.

«Чиприан завтра даст пресс-конференцию, на которой объявит о своем переходе в «Штутгарт», - цитирует главного тренера ФК «Шахтер» Мирча ЛУЧЕСКУ румынское издание Prosport.

В пресс-службе ФК «Шахтер» сообщили, что до обнародования официальной позиции клуба не уполномочены давать каких-либо комментариев по этому поводу. На официальном сайте донецкого клуба Ч.МАРИКА значится как игрок «Шахтера».