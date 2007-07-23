В каждом матче лучший игрок ”Спартака” будет получать... бриллиант
17:53, 23 июля 2007Спорт
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Павлюченко получил 18 карат за матч с "Зенитом"
После матча с питерским "Зенитом" в чемпионате России по футболу форвард московского "Спартака" Роман Павлюченко получил специальный приз - 18-каратный бриллиант. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ФК.
Приз, учрежденный партнерами ФК "Спартак", нападающему вручил руководитель проекта "Бриллианты спорта" Виктор Колобаев. Бриллиант отныне будет вручаться по итогам каждого матча лучшему игроку в составе красно-белых.
В матче с "Зенитом", который состоялся 21 июля, Павлюченко сделал дубль, а его команда победила со счетом 3:1 и вышла на первое место в чемпионате России.
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