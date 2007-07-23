В каждом матче лучший игрок ”Спартака” будет получать... бриллиант

После матча с питерским "Зенитом" в чемпионате России по футболу форвард московского "Спартака" Роман Павлюченко получил специальный приз - 18-каратный бриллиант. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ФК.

Приз, учрежденный партнерами ФК "Спартак", нападающему вручил руководитель проекта "Бриллианты спорта" Виктор Колобаев. Бриллиант отныне будет вручаться по итогам каждого матча лучшему игроку в составе красно-белых.

В матче с "Зенитом", который состоялся 21 июля, Павлюченко сделал дубль, а его команда победила со счетом 3:1 и вышла на первое место в чемпионате России.