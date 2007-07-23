Челси испортил дебют Бекхэма в Америке (фото)

Дебютный матч Дэвида Бекхэма за «Лос-Анджелес Гэлэкси» не принес знаменитому английскому футболисту большого количества положительных эмоций: его новый клуб уступил лондонскому «Челси» в товарищеском поединке со счетом 0:1.

Матч состоялся в субботу в Лос-Анджелесе в присутствии 27 тысяч зрителей. Болельщики лицезрели нового кумира в деле всего 12 минут, поскольку Бекхэм, еще не до конца оправившийся от травмы лодыжки, вышел на замену в концовке встречи. А единственный гол на 49-й минуте забил партнер Дэвида по сборной Англии защитник Джон Терри.

Рассказывая о своих ощущениях после матча, Бекхэм признался, что «испытал сильные эмоции». «Я горд тем, как болельщики приняли меня. Сейчас я не в форме, давно не тренировался, но я был поражен, как люди реагировали на обычное касание мяча. Это было невероятно», - передает слова 32-летнего футболиста «Би-Би-Си».

В одном из единоборств Бекхэму досталось от новобранца «Челси» Стива Сидвелла. «Лодыжка распухла, но что-то конкретное можно будет сказать только завтра. Однако не думаю, что травма серьезна, через неделю я буду в порядке», - отметил полузащитник.

Украинец Андрей Шевченко вышел на второй тайм, но не сумел отличиться.

"Лос-Анджелес Гэлэкси" - "Челси" 0:1 (0:0)

Гол: Терри 49

"Гэлэкси": Кэннон, Робертс, Шавьер, Гарден, Яжик, Джонс (Кирк, 55), Грэй, Донован, Мартино (Глинтон, 71), Павон (Вагинас, 60), Гордон (Бекхэм, 77)

"Челси": Чех (Кудичини, 46), Феррейра (Оби Микел, 46), Карвальо, Терри, Бен Хаим (Д.Коул, 46), Райт-Филлипс (Шевченко, 46), Эссьен, Лэмпард (Сидуэлл, 73), Малуда (Джонсон, 73), Дрогба (Хатчинсон, 88), Калу (Макелеле, 60)

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