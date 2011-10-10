Братья Кличко хотят драться на «Олимпийском»

Чемпион мира из бокса по версии WBC в сверхтяжелом весе, посол волонтерской программы Евро-2012 украинец Виталий Кличко выразил желание провести один из боксерских поединков братьев Кличко на обновленном НСК «Олимпийский», торжественная церемония открытия которого состоялась в субботу, 8 октября. Об этом супертяж заявил во время встречи с кандидатами в волонтеры будущего европейского первенства-2012.

По словам Виталия Кличко, обновленная киевская арена сегодня отвечает всем мировым стандартам и является одной из лучших в мире. «Я поражен стадионом и церемонией открытия! Сегодня, после проведенной реконструкции, НСК «Олимпийский» является самым современным и лучшим стадионом в мире», – убежден чемпион.

Боксер также выразил желание, чтобы один из братьев Кличко обязательно провел здесь боксерский поединок. «Первое, что мне пришло в голову во время открытия, это то, что на НСК «Олимпийский» должен состояться бой одного из братьев», – отметил Виталий Кличко. На вопрос, когда это состоится – до или после Евро-2012, чемпион ответил: «Наверное уже по завершению чемпионата. Ориентировочно – в сентябре 2012 года».

Информационный центр «Украина-2012»