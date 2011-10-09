Украинские боксеры - самые сильные на Чемпионате мира

На Чемпионате мира по боксу украинские боксеры завоевали четыре золотых и одну серебряную медаль.

Об этом УНИАН сообщили в Федерации бокса Украины.

«Пятеро участников Национальной сборной Украины вышли в финал. Четыре золотых и одна серебряная медали – таков фантастический результат, принесший нашим соотечественникам первое общекомандное место на мировом первенстве», - подчеркивается в сообщении.

По данным Федерации бокса, «подобного успеха украинские боксеры не знали ни за годы независимой Украины, ни в советские времена. На чемпионате в Баку Национальная сборная еще раз подтвердила, что Украина – сильнейшая боксерская держава в мире».

«Золото» на ринге выбороли Василий ЛОМАЧЕНКО (весовая категория – до 60 кг), Тарас ШЕЛЕСТЮК (до 69 кг), Евгений ХИТРОВ (до 75 кг) и Александр УСИК (до 91 кг). Денис БЕРИНЧИК (до 64 кг) завоевал серебряную медаль, уступив три очка бразильцу Эвертону ЛОПЕСУ.

Сегодня почитатели бокса и журналисты встречали победителей в «Борисполе» аплодисментами и цветами.

«Все бои чемпионата были сложными и ответственными, - рассказал корреспонденту УНИАН олимпийский чемпион и теперь уже двукратный чемпион мира по боксу В.ЛОМАЧЕНКО. – Ведь моя личная задача была не столько завоевать медаль, сколько отстоять чемпионское звание. Высоко держать планку – всегда трудно. Сегодняшний состав нашей сборной самый сильный и в Украине, и в мире. Каждый полностью выкладывается для победы. То, что мы победили, - закономерно».

«Нынешний результат – триумф наших боксеров и всего украинского спорта, - оценил итоги чемпионата мира президент Федерации бокса Украины Владимир ПРОДИВУС. – Четырежды на глазах у всего мира был поднят Государственный флаг Украины и звучал наш Гимн. Мы очень почувствовали, что нашу страну уважают, с нами считаются и нас знают. Да и как иначе, если с Олимпиады в Пекине мы привезли одну золотую медаль, а сегодня с мирового первенства – уже четыре. Задача на Олимпиаду-2012 – еще больше чемпионских побед».

«Бокс – очень зрелищный вид спорта, самый красивый и мужественный. На ринге боксер не может рассчитывать ни на чью помощь – только на себя. На чемпионате наши ребята продемонстрировали настоящие бойцовские качества», - прокомментировал УНИАН В.ПРОДИВУС.

Чемпионат мира по боксу проходил с 26 сентября по 8 октября в Баку. 1-е общекомандное место заняла сборная Украины; 2-е место – сборная Кубы (2 золотых и 1 серебряная медаль); 3-е место – сборная Азербайджана (1 золотая и 1 серебряная медали). Россияне вышли на 4-ю позицию в командном зачете (1 золотая и 2 бронзовых медали).

В арсенале украинских боксеров – шесть лицензий на участие в Олимпиаде-2012 в Лондоне.