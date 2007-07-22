Гран-при Европы выиграл Фернандо Алонсо

Двукратный чемпион мира по "Формуле-1" испанец Фернандо АЛОНСО выиграл третью гонку в нынешнем сезоне. Пилот McLaren стал победителем Гран-при Европы, который состоялся в Германии на автодроме Нюрбургринг.

Как передает Лента.ру, на последних кругах гонки чемпион сумел опередить лидировавшего долгое время бразильца Фелипе МАССУ из Ferrari. Третьим финишировал австралийский пилот команды Red Bull Марк УЭББЕР.

Гонка началась на сухой трассе, однако уже через две минуты после начала Гран-при начался сильный ливень, который в итоге внес серьезные коррективы в гонку. Многие пилоты, в том числе и лидер чемпионата мира Льюис ГАМИЛЬТОН, не смогли справиться с аквапланированием и вылетели в гравий. Организаторы Гран-при приняли решение сначала выпустить на трассу машину безопасности, а затем вывесили красные флаги, показав, что гонка остановлена.

Всем вылетевшим во время дождя гонщикам было разрешено вернуться в гонку на тех местах, которые они занимали в момент выезда пейс-кара. Кроме того, было принято решение не сокращать дистанцию гонки, чтобы уложиться в необходимые для ее проведения два часа.

Таким образом, все машины, кроме тех, что получили механические повреждения на старте, продолжили борьбу. По ходу гонки постоянно менялись лидеры, причем один из них, пилот Ferrari Кими РАЙККОНЕН, не сумел добраться до финиша из-за технических проблем, возникших на его болиде. Не вошел в зачетную восьмерку и Л.ГАМИЛЬТОН, который финишировал девятым. Это означает, что беспрецедентная серия дебютанта "Формулы-1", за время которой он занимал места на подиумах во всех проведенных гонках, прервалась.

Что касается остальных результатов Гран-при Европы, то места с четвертого по восьмое заняли следующие пилоты: Александр ВУРЦ, Дэвид КУЛТХАРД, Ник ХАЙДФЕЛЬД, Роберт КУБИЦА и Хейкки КОВАЛАЙНЕН.

Положение в общем зачете чемпионата мира в лидирующей группе изменилось. Лидером остался Л.ГАМИЛЬТОН с 70 очками. На второе место вышел Ф.АЛОНСО, у которого теперь 68 очков, а третьим с 59 очками стал Ф.МАССУ. У К.РАЙККОНЕНА осталось 52 очка, и он теперь только на четвертом месте. В Кубке конструкторов у McLaren стало 138 очков, у Ferrari – 111.

Следующий этап чемпионата мира состоится через две недели в Венгрии.