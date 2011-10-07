Украинские футболисты разгромили команду Болгарии

... в товарищеском матче

Сборная Украины по футболу одержала уверенную победу над командой Болгарии в товарищеском матче в Киеве. Украина - Болгария 3:0 (Селин 7, Шевченко 38, Ярмоленко 82). Сборная начала игру в составе: Шовковский, Чигринский, Селин, Федецкий, Михалик, Тимощук, Ротань, Алиев, Назаренко, Коноплянка, Селезнев. На замены вышли: Гармаш (46, Ротань), Гусев (46, Коноплянка), Шевченко (53, Селезнев), Милевский (65, Алиев), Бутко (82, Федецкий), Ярмоленко (86, Назаренко) В запасе: Дикань, Гай Следующий товарищеский матч сборной - 11 октября против Эстонии на выезде.

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