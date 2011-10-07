Кубок Лиги чемпионов УЕФА выставили на площади Ленина

Сегодня в Донецке состоялась торжественная презентация Кубка Лиги чемпионов УЕФА. Презентация прошла в рамках Турне Кубка по Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония прошла в павильоне, построенном специально для этого мероприятия на площади Ленина.

В торжестве приняли участие официальные послы УЕФА Луиш ФИГУ и Двайт ЙОРК, а также мэр Донецка Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО, вратарь ФК «Шахтер» (Донецк) Андрей ПЯТОВ, глава правления UniCreditBank Борис ТИМОНЬКИН.

На пресс-конференции по поводу торжества А.ЛУКЬЯНЧЕНКО поблагодарил организаторов мероприятия за то, что они привезли Кубок в Донецк – «футбольную столицу Украины». «Я думаю, что сегодня Кубок приехал к нам как гость, но наша мечта и наша задача, чтобы когда-то он приехал в наш город как завоеванный трофей», - сказал А.ЛУКЬЯНЧЕНКО. При этом он добавил, что уверен: через несколько лет финал Лиги чемпионов обязательно пройдет на «Донбасс Арене».

Л.ФИГУ и Д.ЙОРК выразили восхищение стадионом «Донбасс Арена», на котором они побывали на экскурсии и заверили, что у футбольной Украины большое будущее. «Я помню, как сложно было играть с киевским «Динамо» и сборной Украины. Сейчас у вас растут перспективные молодые футболисты, в 2012 году пройдет Чемпионат Европы, и значит, у вас большое футбольное будущее», - сказал Л.ФИГУ.

Б.ТИМОНЬКИН также высказал предположение, что вскоре одна из украинских команд завоюет Кубок Лиги чемпионов. «Сегодня визит Кубка в Донецк – это прикидка…», - отметил при этом Б. ТИМОНЬКИН.

Затем участники пресс-конференции торжественно перерезали красную ленточку и открыли доступ к Кубку Лиги чемпионов выстроившимся в очередь жителям Донецка. Все желающие смогли пройти в павильон, взять автограф у Л.ФИГУ, Д.ЙОРКА и А.ПЯТОВА и сфотографироваться рядом с Кубком.