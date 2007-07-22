Лидер чемпионата мира по ”Формуле-1” попал в серьезную аварию (фото)

Квалификация Гран-при Европы, которая проходила на автодроме в Нюрбургринге, была прервана в связи с аварией лидера чемпионата мира по "Формуле-1" Льюиса Гамильтона. На машине 22-летнего пилота McLaren во время прохождения "эски Шумахера" лопнула правая передняя покрышка, и болид врезался в заградительный барьер на скорости в 240 километров в час.

Гамильтон сумел сам выбраться из машины, однако тут же упал на гравий. Англичанин был эвакуирован в медицинский центр автодрома на машине скорой помощи, но непосредственно перед тем, как носилки с ним были помещены в автомобиль, Гамильтон приветствовал болельщиков, подняв вверх большой палец правой руки.

Босс McLaren Рон Деннис в интервью журналистам заявил: "Причиной аварии стал плохой крепеж колеса. Это не ошибка механиков, мы будем разбираться, что произошло. Льюис чувствует себя нормально, никаких переломов у него нет. Он останется на некоторое время в больнице под наблюдением врачей", - приводит слова Денниса AFP.

Стоит отметить, что это первая серьезная авария Гамильтона в его карьере в "Формуле-1". Англичанин финишировал на подиуме во всех девяти предыдущих гонках нынешнего сезона и набрал 70 очков.

Что касается итогов квалификации, то выиграл ее финн Кими Райкконен из Ferrari, который сумел опередить двукратного чемпиона мира испанца Фернандо Алонсо из McLaren, и своего напарника по команде бразильца Фелипе Массу.

Лента.ру