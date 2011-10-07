Киевлянин предлагает играть в коммерческий футбол

Киевский пенсионер Алексей ЩЕРБИНА предложил определенный сценарий проведения футбольных турниров под названием “Коммерческий футбол”.

Свою идею он обнародовал на пресс-конференции в УНИАН.

По его мнению, этот сценарий станет альтернативой системе организации профессионального футбола, которая существует сегодня. По словам А.ЩЕРБИНЫ, нынешняя система организации футбольных соревнований слишком бюрократизированной, и в таких условиях, в частности, украинские команды не смогут достичь успехов.

Пенсионер вместо этого предлагает принцип, в соответствии с которым ключевую роль в формировании футбольных команд должен играть не главный тренер, а капитан команды. По его мнению, такая система даст возможность каждому талантливому футболисту-любителю вскоре стать успешным профессиональным игроком.

По предложенному А.ЩЕРБИНОЙ сценарию организации “Коммерческий футбол”, два каких-либо футболиста, которые готовы принять участие в таких соревнованиях, объявляют себя капитанами команд и набирают игроков в свои команды. При этом на счет организатора соревнований каждый игрок перечисляет задаток в гривневом эквиваленте 15 тыс. дол., а капитаны команд – 30 тыс. дол. После внесения полной суммы организатор определяет дату проведения матча.

Также организатор, по замыслу пенсионера, набирает 5 судейских бригад. Состав судей на каждую игру окончательно определяется за сутки до матча.

Игра проходит по привычным футбольным правилам. Победитель каждого матча получает 150% задатка.

А.ЩЕРБИНА добавил, что в спорных вопросах “последнее слово” остается за организатором турнира. Он сказал, что уже запатентовал этот сценарий и пригласил всех желающих футболистов принять участие.