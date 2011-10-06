Кличко будет драться с французом

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBO/WBA/IBF/IBO Владимир КЛИЧКО проведет свой следующий поединок в Дюссельдорфе 10 декабря.

Принимать бой В.КЛИЧКО и французского супертяжелоатлета Жана-Марка МОРМЕКА будет домашний стадион футбольного клуба Fortuna Dusseldorf - ESPRIT Arena, сообщает официальный сайт братьев КЛИЧКО.

К поединку против КЛИЧКО-младшего 39-летний француз пришел с 36 победами на профессиональном ринге (22 нокаутом). В супертяжелом дивизионе он выступает с 2009 года и выиграл в нем все свои бои, в том числе против узбека Тимура ИБРАГИМОВА. Сейчас Ж.-М.МОРМЕК входит в ТОП-10 рейтинга четырех мировых боксерских организаций - WBA, IBF, WBO и IBO.

Для 35-летнего украинца это будет первое появление на ринге после победы над Девидом ХЭЕМ 2 июля 2011 года.

«МОРМЕК является одним из наиболее опытных соперников, с которыми я когда-либо встречался. Он провел много чемпионских поединков, технический, сильный и умный боксер. Его нельзя недооценивать. Когда в прошлый раз я боксировал в Дюссельдорфе против Эдди ЧЕМБЕРСА, стадион был полный. Я обещаю, что и это бой будет очень интересным и захватывающим», – заявил В.КЛИЧКО.

«Я не могу поверить, что моя встреча с КЛИЧКО состоится уже так скоро! Я также понимаю, что не все верят в мою победу. Но я знаю свою силу! Я смог отправить в нокдаун ХЭЯ – сделать то, чего не смог Владимир. Свои ошибки в поединке с британцем я исправлю в бое с КЛИЧКО. 11 декабря я вернусь в Париж с полным чемоданом поясов и буду наслаждаться тем, что именно я шокировал мир профессионального бокса», – уверен французский боксер.

Поединок будет транслироваться в 120 странах мира. Продажа билетов стартует 12 октября на сайте www.eventim.de