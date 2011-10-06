Под Николаевом резко повысится адреналин

8-9 октября 2011 года в Николаеве на берегу реки Ингул в лесной зоне села Мешково-Погорелово состоится второй фестиваль экстремальных видов спорта «Адреналин».

Об этом сообщили УНИАН в клубе активного отдыха «Адреналин».

В ходе фестиваля участники смогут пройти мастер-классы и принять участие в спортивных мероприятиях: эстафеты на байдарках и каяках, ралли на велосипедах, стрельба из луков и арбалетов. Николаевцев ожидают фигурная езда на квадроциклах, хождение на джамперах и прохождение туристической верёвочной трассы.

Также в рамках фестиваля состоятся открытые соревнования по экстремальному управлению велосипедом (cross-contry, дертинг) и первенство Николаевской области по туризму среди рабочей молодежи и учебных заведений III-IV уровня аккредитации.

Фестиваль проводится клубом активного отдыха «Адреналин» в сотрудничестве с молодёжной общественной организацией «Альтер-спорт» и областным центром туризма, краеведения и экскурсий учащейся молодежи. Поддержку мероприятию оказали управление по делам семьи и молодёжи Николаевской облгосадминистрации, управление образовании и управления по делам семьи, детей и молодежи Николаевского горисполкома.