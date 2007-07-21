В Киеве открываются I Европейские игры по 15 неолимпийским видам спорта (список)
Соревнования пройдут с 21 по 23 июля
Сегодня в Киеве открываются первые Европейские игры по неолимпийским видам спорта.
На игры приглашено около 700 спортсменов и 300 официальных представителей из разных стран мира.
Соревнования будут проходить с 21 по 23 июля. Представители из 44 стран будут бороться за звание чемпиона в 15 видах спорта: богатырское многоборье, бильярдный спорт, боулинг, кикбоксинг, мотоциклетный спорт, борьба на поясах «Алиш», бодибилдинг, панкратион, регби – 7, спортивный танец, спортивная акробатика, сумо, самбо, ушу, черлидинг.
Торжественное открытие первых Европейских игр по неолимпийским видам спорта состоится сегодня в 21.00 на Михайловской площади.
Страной правопреемником II Европейских спортивных игр будет Литва.