Шевченко хочет вернуть уважение болельщиков

Для сборной Украины победа в товарищеском матче против команды Болгарии, который состоится 7-го октября, имеет огромное значение.

Такое мнение выразил нападающий национальной команды Андрей Шевченко в интервью Sport-express.ua.

"Победа над болгарами нужна нам, как воздух. Результат сейчас очень важен - у сборной были как очень хорошие поединки, так и поражения вроде недавнего от Чехии. Но, думаю, об осечке в Праге лучше скорее забыть, а победа в ближайшем контрольном поединке обязательна - следует вернуть уверенность в своих силах и уважение болельщиков", - цитирует нападающего Чемпион.